Американский бизнесмен Боули купил «Челси» 

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В пресс-службе «Челси» сообщили, что лондонский клуб согласовал условия приобретения контрольного пакета акций с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули.
Американский бизнесмен Боули купил «Челси» 
  • AP

£2,5 млрд будет направлено на покупку акций «Челси». Новые владельцы клуба вложат £1,75 млрд в развитие инфраструктуры клуба, сообщает пресс-служба команды Английской премьер-лиги (АПЛ).

Консорциум Боули также является совладельцем команды Главной лиги бейсбола «Лос-Анджелес Доджерс» и клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс».

Последним владельцем «Челси» являлся Роман Абрамович. Российский бизнесмен приобрёл лондонский клуб в 2003 году. При Абрамовиче «Челси» пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, трижды завоевал Суперкубок страны. Дважды выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также одержал победу в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее представитель Абрамовича опроверг слухи об увеличении стоимости «Челси».

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