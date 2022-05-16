Goal: Левандовски может продолжить карьеру в «Челси»

Английский «Челси» заинтересован в услугах нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Английский клуб продолжает следить за ситуацией вокруг польского форварда и собирается побороться за него с «Барселоной», сообщает Goal.

Левандовски накануне сказал руководству «Баварии», что хочет покинуть клуб.

Польский футболист перешёл к баварцам в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 49 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о возможном уходе Левандовски из команды.