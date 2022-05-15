Мюллер: все в «Баварии» хотят, чтобы Левандовски остался

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о возможном уходе из команды Роберта Левандовски.

«Его контракт действует до 2023 года. Значит, ситуация в руках «Баварии». Конечно, все бы хотели, чтобы он остался, но мы всё прекрасно понимаем», — цитирует Мюллера Get German Football News.

Левандовски накануне сообщил руководству «Баварии», что хочет покинуть клуб.

Польский футболист перешёл в «Баварию» в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 49 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Левандовски останется в «Баварии» до лета 2023 года.