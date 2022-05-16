Спаллетти: Кварацхелия может найти гениальное решение среди других вариантов

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об игровых качествах грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии — новичка итальянского клуба.
Спаллетти: Кварацхелия может найти гениальное решение среди других вариантов
  • Gettyimages.ru
  • © Francesco Pecoraro

«Один из тех футболистов, которые могут найти гениальное решение среди имеющихся вариантов», — цитирует Спаллетти Football Italia.

По его словам, Кварацхелия является игроком, с которым любят работать все тренеры. Тренер также подчеркнул, что, помимо прочего, футболист забивает мячи и умеет действовать на ограниченном пространстве.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который выступал с 2019 года. Хавбек сборной Грузии присоединится к «Наполи» летом.

Ранее спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался об отъезде легионеров из команды.

 

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