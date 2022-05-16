Журова призвала фанатов «Спартака» поддержать команду на Кубке, а не бойкотировать введение Fan ID

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление фанатов «Спартака», которые рассказали, что не собираются прерывать бойкот против Fan ID ради финала Кубка России.
Журова призвала фанатов «Спартака» поддержать команду на Кубке, а не бойкотировать введение Fan ID
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Достаточно странно, когда люди реагируют на то, чего ещё нет. Наверное, это часть фанатского самоопределения. Думаю, команда очень хотела бы видеть их на трибунах в таком важном матче. В данной ситуации нужно думать о команде, а не о возможном введении Fan ID», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

В решающем матче Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 29 мая в «Лужниках».

Ранее Журова рассказала, что не считает оскорбление кубинской волейболистки Айламы Монтальво со стороны тренера «Локомотива» Андрея Воронкова проявлением расизма.

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