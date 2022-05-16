Журова призвала фанатов «Спартака» поддержать команду на Кубке, а не бойкотировать введение Fan ID

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление фанатов «Спартака», которые рассказали, что не собираются прерывать бойкот против Fan ID ради финала Кубка России.

«Достаточно странно, когда люди реагируют на то, чего ещё нет. Наверное, это часть фанатского самоопределения. Думаю, команда очень хотела бы видеть их на трибунах в таком важном матче. В данной ситуации нужно думать о команде, а не о возможном введении Fan ID», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

В решающем матче Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 29 мая в «Лужниках».

Ранее Журова рассказала, что не считает оскорбление кубинской волейболистки Айламы Монтальво со стороны тренера «Локомотива» Андрея Воронкова проявлением расизма.