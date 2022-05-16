Черчесов — о победе над «Дьирмотом»: хотели завершить сезон на позитивной ноте

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Дьирмотом» (2:1) в заключительном, 33-м туре чемпионата Венгрии.
Черчесов — о победе над «Дьирмотом»: хотели завершить сезон на позитивной ноте
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Хотели завершить сезон на позитивной ноте. Рад, что это удалось. Во втором тайме на поле вышел 17-летний игрок, а парень, которому 18, провёл уже вторую встречу подряд. Оба доказали, что с мотивацией у них всё в порядке», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

58-летний специалист возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года. До этого он тренировал сборную России по футболу.

Под руководством Черчесова «Ференцварош» оформил золотой дубль, победив в Кубке Венгрии и чемпионате страны.

Ранее Черчесов высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубках на сезон-2022/23.

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