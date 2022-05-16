Украинская теннисистка Свитолина ждёт ребёнка
- AP
Француз Гаэль Монфис и Свитолина станут родителями.
«С сердцем, полным любви и счастья, мы рады сообщить, что ожидаем девочку в октябре», — написала пара в соцсетях.
Несколько дней назад Свитолина рассказала, что не сможет принять участие в «Ролан Гаррос». Теннисистка решила взять паузу в карьере из-за того, что «не может сосредоточиться на игре».
Ранее Свитолина призвала российских и белорусских теннисистов обозначить свою позицию по поводу Украины.