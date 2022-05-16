Фетисов: благодаря Путину в российский хоккей вложено больше, чем в любой другой стране

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил вклад президента России Владимира Путина в развитие отечественного хоккея.
Фетисов: благодаря Путину в российский хоккей вложено больше, чем в любой другой стране
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Действительно, благодаря нашему президенту в инфраструктуру хоккея вложено средств больше, чем в любой другой стране. При этом тех результатов, которых хотим, нет», — цитирует Фетисова «Подмосковье сегодня».

По его мнению, в России нет чёткой системы развития, а КХЛ не стала лигой равных возможностей, так как у богатых клубов их гораздо больше.

«Ну давайте же наконец выслушаем разные точки зрения и выработаем комплексную программу действий. Хоккей должен быть эффективным бизнесом, а не затратным механизмом», — добавил Фетисов.

Ранее Фетисов прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить