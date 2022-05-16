Фетисов: благодаря Путину в российский хоккей вложено больше, чем в любой другой стране

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил вклад президента России Владимира Путина в развитие отечественного хоккея.

«Действительно, благодаря нашему президенту в инфраструктуру хоккея вложено средств больше, чем в любой другой стране. При этом тех результатов, которых хотим, нет», — цитирует Фетисова «Подмосковье сегодня».

По его мнению, в России нет чёткой системы развития, а КХЛ не стала лигой равных возможностей, так как у богатых клубов их гораздо больше.

«Ну давайте же наконец выслушаем разные точки зрения и выработаем комплексную программу действий. Хоккей должен быть эффективным бизнесом, а не затратным механизмом», — добавил Фетисов.

Ранее Фетисов прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.