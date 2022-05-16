Видео победного гола Панарина в овертайме, свёдшего с ума фанатов на арене «Мэдисон Сквер Гарден»

Опубликовано видео победной шайбы российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» (4:3).

Видео гола, который восхитил болельщиков хозяев на арене «Мэдисон Сквер Гарден», можно посмотреть в Telegram-канале «СпоRT».

Панарин забросил шайбу в ворота «Питтсбурга» в овертайме на 65-й минуте. Благодаря этому голу «Рейнджерс» выиграли серию (4-3) и вышли во второй раунд Кубка Стэнли, где встретятся с «Каролина Харрикейнз».

Ранее Панарин высказался о выходе «Рейнджерс» во второй раунд плей-офф НХЛ.