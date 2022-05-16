Видео победного гола Панарина в овертайме, свёдшего с ума фанатов на арене «Мэдисон Сквер Гарден»

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Опубликовано видео победной шайбы российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» (4:3).
Видео победного гола Панарина в овертайме, свёдшего с ума фанатов на арене «Мэдисон Сквер Гарден»
  • AP
  • © Adam Hunger

Видео гола, который восхитил болельщиков хозяев на арене «Мэдисон Сквер Гарден», можно посмотреть в Telegram-канале «СпоRT». 

Панарин забросил шайбу в ворота «Питтсбурга» в овертайме на 65-й минуте. Благодаря этому голу «Рейнджерс» выиграли серию (4-3) и вышли во второй раунд Кубка Стэнли, где встретятся с «Каролина Харрикейнз».

Ранее Панарин высказался о выходе «Рейнджерс» во второй раунд плей-офф НХЛ.

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