Видео победного гола Панарина в овертайме, свёдшего с ума фанатов на арене «Мэдисон Сквер Гарден»
- AP
- © Adam Hunger
Видео гола, который восхитил болельщиков хозяев на арене «Мэдисон Сквер Гарден», можно посмотреть в Telegram-канале «СпоRT».
Панарин забросил шайбу в ворота «Питтсбурга» в овертайме на 65-й минуте. Благодаря этому голу «Рейнджерс» выиграли серию (4-3) и вышли во второй раунд Кубка Стэнли, где встретятся с «Каролина Харрикейнз».
Ранее Панарин высказался о выходе «Рейнджерс» во второй раунд плей-офф НХЛ.