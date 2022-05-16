Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству сейвов за одну серию плей-офф

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил клубный рекорд по количеству отражённых бросков в одной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В семи матчах с «Питтсбург Пингвинз» Шестёркин спас свою команду 255 раз. Это самый высокий показатель за одну серию для вратаря «Рейнджерс» с сезона-1955/56, когда в НХЛ официально начали отслеживать броски по воротам.

«Нью-Йорк» одолел «Питтсбург» в семиматчевой серии и вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролина Харрикейнз».

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о выходе во второй раунд плей-офф НХЛ.