Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству сейвов за одну серию плей-офф
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В семи матчах с «Питтсбург Пингвинз» Шестёркин спас свою команду 255 раз. Это самый высокий показатель за одну серию для вратаря «Рейнджерс» с сезона-1955/56, когда в НХЛ официально начали отслеживать броски по воротам.
«Нью-Йорк» одолел «Питтсбург» в семиматчевой серии и вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролина Харрикейнз».
Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о выходе во второй раунд плей-офф НХЛ.