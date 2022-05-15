Гвардиола пожелал «Саутгемптону» разгромить «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к «Саутгемптону» перед его матчем с «Ливерпулем» в 37-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Я бы пожелал им обыграть «Ливерпуль» со счётом 4:0», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Он также отметил, что «Сити» имеет небольшое преимущество в последнем туре, так как играет дома, и его команде надо ориентироваться только на свои результаты.

«И справедливо то, что, учитывая уровень нашего конкурента, судьба трофея решается в последнем туре. Обе команды очень хороши», — добавил специалист.

«Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» 17 мая.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ, хотя уступал 0:2 по ходу игры.