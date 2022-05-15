Гвардиола пожелал «Саутгемптону» разгромить «Ливерпуль»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к «Саутгемптону» перед его матчем с «Ливерпулем» в 37-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гвардиола пожелал «Саутгемптону» разгромить «Ливерпуль»
  • © AFP 2022 / PAUL ELLIS

«Я бы пожелал им обыграть «Ливерпуль» со счётом 4:0», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Он также отметил, что «Сити» имеет небольшое преимущество в последнем туре, так как играет дома, и его команде надо ориентироваться только на свои результаты. 

«И справедливо то, что, учитывая уровень нашего конкурента, судьба трофея решается в последнем туре. Обе команды очень хороши», — добавил специалист.

«Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» 17 мая.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ, хотя уступал 0:2 по ходу игры.

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