Гвардиола пожелал «Саутгемптону» разгромить «Ливерпуль»
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«Я бы пожелал им обыграть «Ливерпуль» со счётом 4:0», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Он также отметил, что «Сити» имеет небольшое преимущество в последнем туре, так как играет дома, и его команде надо ориентироваться только на свои результаты.
«И справедливо то, что, учитывая уровень нашего конкурента, судьба трофея решается в последнем туре. Обе команды очень хороши», — добавил специалист.
«Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» 17 мая.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ, хотя уступал 0:2 по ходу игры.