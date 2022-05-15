«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ, хотя уступал 0:2 по ходу игры
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
Встреча прошла в Лондоне на Олимпийском стадионе и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев дубль оформил Джаррод Боуэн, который отличился на 24-й и 45-й минутах. После перерыва «Сити» ответил точным ударом Джека Грилиша на 49-й, а на 69-й в свои ворота мяч отправил защитник лондонцев Владимир Цоуфал.
На 86-й гости могли вырвать победу, но Рияд Марез не реализовал пенальти.
Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 90 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу перед последним туром первенства. «Вест Хэм» (56) находится на седьмом месте.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок Англии.