«Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок Англии

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«Ливерпуль» в серии пенальти одержал победу над лондонским «Челси» в финальном матче Кубка Англии по футболу.
«Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок Англии
  • AP

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В основное и дополнительное время она завершилась со счётом 0:0.

В серии пенальти точнее оказались подопечные Юргена Клоппа — 6:5. В составе синих не забили Сесар Аспиликуэта и Мэйсон Маунт — первый пробил в штангу, а во втором случае спас Алисон Бекер. Решающий мяч забил Константинос Цимикас.

Таким образом, «Ливерпуль» стал восьмикратным обладателем Кубка Англии. Причём для мерсисайдцев это уже второй трофей в текущем сезоне после Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил травму в финале Кубка Англии.

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