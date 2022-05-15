«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в 37-м туре Примеры

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Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры.
«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в 37-м туре Примеры
  • © AFP 2022 / JOSE JORDAN

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:1.

На 30-й минуте Хосе Хименес вывел хозяев вперёд, а на 85-й Юссеф Эн-Несири восстановил равенство.

«Атлетико» набрал 68 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (67) находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что уругвайский форвард Луис Суарес покинет «Атлетико» по окончании сезона.

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