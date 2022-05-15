Суарес покинет «Атлетико» по окончании сезона

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес покинет клуб в окончании сезона-2021/22.

Клуб объявил, что футболист сыграет свой последний матч на стадионе «Атлетико» c «Севильей» в 37-м туре испанской Примеры. Вместе с Суаресом после окончания сезона из мадридского клуба уйдёт полузащитник Эктор Эррера.

Напомним, что Суарес присоединился к «Атлетико» в 2020 году. В текущем сезоне форвард принял участие 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее «Атлетико» одолел «Реал» благодаря голу Карраско с пенальти в матче Примеры.