Суарес покинет «Атлетико» по окончании сезона
- AP
- © Manu Fernandez
Клуб объявил, что футболист сыграет свой последний матч на стадионе «Атлетико» c «Севильей» в 37-м туре испанской Примеры. Вместе с Суаресом после окончания сезона из мадридского клуба уйдёт полузащитник Эктор Эррера.
Напомним, что Суарес присоединился к «Атлетико» в 2020 году. В текущем сезоне форвард принял участие 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее «Атлетико» одолел «Реал» благодаря голу Карраско с пенальти в матче Примеры.