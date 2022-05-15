«Милан» обыграл «Аталанту» и приблизился к победе в чемпионате Италии
- AP
- © Antonio Calanni
Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась в пользу подопечных Стефано Пиоли — 2:0.
На 56-й минуте Рафаэл Леау вывел россонери вперёд, а на 75-й преимущество хозяев удвоил Тео Эрнандес.
Таким образом, «Милан» набрал 83 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии за тур до окончания первенства. «Аталанта» (59) находится на восьмом месте.
Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Дженоа» и гарантировал себе бронзу Серии А.