«Милан» обыграл «Аталанту» и приблизился к победе в чемпионате Италии

«Милан» на своём поле одержал победу над «Аталантой» в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась в пользу подопечных Стефано Пиоли — 2:0.

На 56-й минуте Рафаэл Леау вывел россонери вперёд, а на 75-й преимущество хозяев удвоил Тео Эрнандес.

Таким образом, «Милан» набрал 83 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии за тур до окончания первенства. «Аталанта» (59) находится на восьмом месте.

Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Дженоа» и гарантировал себе бронзу Серии А.