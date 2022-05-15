«Наполи» разгромил «Дженоа» и гарантировал себе бронзу Серии А
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Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счётом 3:0.
На 32-й минуте хозяев вывел вперёд Виктор Осимхен, на 65-й пенальти реализовал Лоренцо Инсинье, а на 81-й третий мяч в ворота гостей забил Станислав Лоботка.
Таким образом, «Наполи» набрал 76 очков и теперь точно не опустится ниже третьего места по итогам сезона в чемпионате Италии. «Дженоа» (28) находится на предпоследней, 19-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» и выиграл Кубок Италии по футболу.