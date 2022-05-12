«Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» и выиграл Кубок Италии по футболу

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«Интер» обыграл «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии по футболу.

Встреча состоялась в Риме и завершилась со счётом 4:2. 

В составе «Интера» отличились Николо Барелла (7-я минута) и Хакан Чалханоглу (80-я), дубль оформил Иван Перишич (98-я, 102-я). В туринской команде мячи забили Алекс Сандро (50-я) и Душан Влахович (53-я).

Миланский клуб в восьмой раз становится обладателем Кубка Италии.

Ранее сообщалось, что «Интер» переиграл «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

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