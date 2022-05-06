«Интер» одержал победу над «Эмполи» в матче Серии А

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«Интер» переиграл «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Интер» одержал победу над «Эмполи» в матче Серии А
  • AP

Игра прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Мячи в составе «Эмполи» забили Андреа Пинамонти (5-я минута) и Кристьян Аслани (28-я). В миланской команде отличился Симоне Романьоли (40-я), дубль оформил Лаутаро Мартинес (45-я, 64-я), также мяч забил Алексис Санчес (90 + 4).

«Интер», набравший 78 очков, находится на первом месте в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» (37 очков) расположился на 14-й строчке.

Ранее определились все клубы, которые сыграют в сезоне-2022/23 Лиги чемпионов УЕФА от Италии.

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