«Зенит» ни разу не проигрывал «Спартаку» под руководством Семака

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не проиграл ни одного официального матча «Спартаку» в статусе наставника петербургской команды.
«Зенит» ни разу не проигрывал «Спартаку» под руководством Семака
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

15 мая «Спартак» и «Зенит» в Москве сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.

Таким образом, красно-белые не могут победить петербуржцев в официальных матчах с ноября 2017 года. Семак же возглавляет «Зенит» с 2018-го. С тех пор команда под его руководством ни разу не уступала принципиальному сопернику: сине-бело-голубые четырежды оказывались победителями, четыре раза встречи завершались ничьей.

Ранее заслуженный артист России Владимир Пресняков заявил, что судья помешал «Спартаку» выиграть матч с «Зенитом».

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