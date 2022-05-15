Пресняков заявил, что судья помешал «Спартаку» выиграть матч с «Зенитом»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Судья помешал «Спартаку» выиграть? Конечно. Пенальти не было. Дело в том, что по игре недоволен. «Зенит» обыграл «Спартак», несмотря на счёт на табло», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что у красно-белых не держится мяч. По словам музыканта, иногда москвичи сами отдавали его. Он также отметил, что от судьи ничего другого и не ожидал.
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.
Ранее Быстров и Ловчев поссорились из-за пенальти в матче «Спартак» — «Зенит».