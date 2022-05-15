Пресняков заявил, что судья помешал «Спартаку» выиграть матч с «Зенитом»

Короткая ссылка
Заслуженный артист России и болельщик столичного «Спартака» Владимир Пресняков — старший поделился впечатлениями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).
Пресняков заявил, что судья помешал «Спартаку» выиграть матч с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Судья помешал «Спартаку» выиграть? Конечно. Пенальти не было. Дело в том, что по игре недоволен. «Зенит» обыграл «Спартак», несмотря на счёт на табло», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что у красно-белых не держится мяч. По словам музыканта, иногда москвичи сами отдавали его. Он также отметил, что от судьи ничего другого и не ожидал. 

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. 

На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.

Ранее Быстров и Ловчев поссорились из-за пенальти в матче «Спартак» — «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить