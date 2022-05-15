Пресняков заявил, что судья помешал «Спартаку» выиграть матч с «Зенитом»

Заслуженный артист России и болельщик столичного «Спартака» Владимир Пресняков — старший поделился впечатлениями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Судья помешал «Спартаку» выиграть? Конечно. Пенальти не было. Дело в том, что по игре недоволен. «Зенит» обыграл «Спартак», несмотря на счёт на табло», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что у красно-белых не держится мяч. По словам музыканта, иногда москвичи сами отдавали его. Он также отметил, что от судьи ничего другого и не ожидал.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.

Ранее Быстров и Ловчев поссорились из-за пенальти в матче «Спартак» — «Зенит».