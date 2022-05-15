Семак считает, что судья поторопился с решением в эпизоде с пенальти в игре со «Спартаком»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«После игры обмолвился с Кукуяном — редкая ситуация, когда не дают доиграть, а забивается гол, судья поторопился. А вот если бы он отменил пенальти? Был бы свободный с места фола. Интересный момент», — цитирует Семака «Чемпионат».
«Зенит» сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения. При этом в эпизоде с назначением 11-метрового Малком и так поразил ворота красно-белых, но арбитр Павел Кукуян за мгновение до этого дал свисток об остановке игры, после чего и указал на «точку».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признан лучшим игроком матча с «Зенитом».