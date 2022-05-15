Семак считает, что судья поторопился с решением в эпизоде с пенальти в игре со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об эпизоде с назначенным пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:1).

«После игры обмолвился с Кукуяном — редкая ситуация, когда не дают доиграть, а забивается гол, судья поторопился. А вот если бы он отменил пенальти? Был бы свободный с места фола. Интересный момент», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения. При этом в эпизоде с назначением 11-метрового Малком и так поразил ворота красно-белых, но арбитр Павел Кукуян за мгновение до этого дал свисток об остановке игры, после чего и указал на «точку».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признан лучшим игроком матча с «Зенитом».