Мозес признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам встречи лучшим игроком матча был признан полузащитник «Спартака» Виктор Мозес.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1. На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, а в компенсированное время Андрей Мостовой с пенальти восстановил равенство.

Ранее Кирилл Клеймёнов заявил, что у него не сложилось впечатления, будто «Спартак» в матче с «Зенитом» играл с чемпионом.