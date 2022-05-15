Мозес признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Зенит»

Короткая ссылка
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мозес признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По итогам встречи лучшим игроком матча был признан полузащитник «Спартака» Виктор Мозес. 

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1. На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, а в компенсированное время Андрей Мостовой с пенальти восстановил равенство.

Ранее Кирилл Клеймёнов заявил, что у него не сложилось впечатления, будто «Спартак» в матче с «Зенитом» играл с чемпионом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить