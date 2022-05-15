Мозес признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Зенит»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
По итогам встречи лучшим игроком матча был признан полузащитник «Спартака» Виктор Мозес.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1. На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, а в компенсированное время Андрей Мостовой с пенальти восстановил равенство.
Ранее Кирилл Клеймёнов заявил, что у него не сложилось впечатления, будто «Спартак» в матче с «Зенитом» играл с чемпионом.