Семак оценил ситуацию с позицией вратаря в «Зените»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игре голкипера Даниила Одоевского в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Семак оценил ситуацию с позицией вратаря в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

«Он молодой вратарь, ему нужно играть. Он должен почувствовать накал таких матчей. Что касается вратарской позиции, посмотрим на варианты и определимся с вратарями, которые начнут следующий сезон», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его словам, клуб отпустит некоторых игроков в отпуск ещё до матча 30-го тура с «Нижним Новгородом», однако сине-бело-голубые не намерены показать футбол ниже своего уровня.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Красно-белые остались на десятом месте в чемпионате России, набрав 38 очков. Петербуржцы (65) ещё два тура назад завоевали золотые медали первенства. 

Ранее телеведущий Кирилл Клеймёнов заявил, что у него не сложилось впечатление, будто «Спартак» в матче с «Зенитом» играл чемпионом.

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