Андрей Мостовой рассказал, что бразильцы «Зенита» не сыграют в 30-м туре РПЛ из-за отпуска

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что некоторые легионеры не сыграют в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Некоторым бразильцам дадут отдохнуть, потому что они часто были в Питере, не ездили домой, поэтому им на неделю больше отпуск дадут. Русские все поедут. До конца доиграем сезон: осталась одна игра — и в отпуск», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он добавил, что состав на заключительный матч сезона может быть смешанным. Он отметил, что к команде присоединятся игроки молодёжки.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ. В 30-м туре чемпионата России подопечные Сергея Семака сыграют с «Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что гол с пенальти на 92-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче РПЛ со «Спартаком».