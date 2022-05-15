Брат Федуна: «Спартак» мог забить больше, а «Зенит» — нет

Андрей Федун, брат владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Ребят, ничья. Счёт на табло, вы что. Недотянули. Вы сами видели, игра была хорошая. «Спартак» мог забить больше, а «Зенит» — нет. Поэтому жаль. Но не дотерпели. Получил удовольствие от игры «Спартака», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Напомним, что встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Зенит» (65) же завоевал золотые медали первенства ещё два тура назад.

Ранее Паоло Ваноли высказался о ничье с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ.