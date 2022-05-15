В «Спартаке» ответили на вопрос о приглашении Карреры, Тедеско и Витории на финал КР

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о приглашении бывших тренеров красно-белых на финал Кубка России со столичным «Динамо».

«Тедеско приезжал на «Наполи», всё было без проблем. Витории, когда мы расставались, сказали, что всегда рады будем его видеть. То же самое касается Карреры. Мы всем нашим бывшим рады», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

В финале Кубка России сыграют московские «Спартак» и «Динамо». Красно-белые будут номинальными хозяевами. Игра пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнётся в 17:00.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» (3:0). «Спартак» с таким же счётом обыграл красноярский «Енисей».

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка страны впервые с 1950 года.

Ранее сообщалось, что победитель Кубка России по футболу получит 40 млн рублей.