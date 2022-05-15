В «Спартаке» отреагировали на недовольство болельщиков по поводу ситуации с Fan ID

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об отношении болельщиков команды к ситуации с Fan ID.
В «Спартаке» отреагировали на недовольство болельщиков по поводу ситуации с Fan ID
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы уважаем позицию болельщиков относительно Fan ID. Да, это может идти в ущерб команде, но, как говорят, красота требует жертв. Болельщики имеют полное право на такую принципиальность», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных событиях. Закон вступит в силу 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее Олег Романцев назвал систему Fan ID «издевательством над болельщиками».

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