В «Спартаке» отреагировали на недовольство болельщиков по поводу ситуации с Fan ID

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об отношении болельщиков команды к ситуации с Fan ID.

«Мы уважаем позицию болельщиков относительно Fan ID. Да, это может идти в ущерб команде, но, как говорят, красота требует жертв. Болельщики имеют полное право на такую принципиальность», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных событиях. Закон вступит в силу 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее Олег Романцев назвал систему Fan ID «издевательством над болельщиками».