Романцев назвал систему Fan ID «издевательством над болельщиками»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал введение паспортов болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий издевательством над фанатами.
Романцев назвал систему Fan ID «издевательством над болельщиками»
  • РИА Новости

«Считаю, что нужно прекратить это издевательство над болельщиками. Кто принимал, Государственная дума? Больше заниматься им нечем? Лучше бы они делами государственными занимались. Люди требуют хлеба и зрелищ всего-навсего. Лишать зрелища, я считаю, неправильно», — цитирует Романцева РИА Новости.

Романцев подчеркнул, что он находится на стороне болельщиков.

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных событиях. Закон вступит в силу с 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала введение закона о системе Fan ID в РПЛ.

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