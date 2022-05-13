Романцев назвал систему Fan ID «издевательством над болельщиками»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал введение паспортов болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий издевательством над фанатами.

«Считаю, что нужно прекратить это издевательство над болельщиками. Кто принимал, Государственная дума? Больше заниматься им нечем? Лучше бы они делами государственными занимались. Люди требуют хлеба и зрелищ всего-навсего. Лишать зрелища, я считаю, неправильно», — цитирует Романцева РИА Новости.

Романцев подчеркнул, что он находится на стороне болельщиков.

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных событиях. Закон вступит в силу с 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала введение закона о системе Fan ID в РПЛ.