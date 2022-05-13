Романцев назвал систему Fan ID «издевательством над болельщиками»
- РИА Новости
«Считаю, что нужно прекратить это издевательство над болельщиками. Кто принимал, Государственная дума? Больше заниматься им нечем? Лучше бы они делами государственными занимались. Люди требуют хлеба и зрелищ всего-навсего. Лишать зрелища, я считаю, неправильно», — цитирует Романцева РИА Новости.
Романцев подчеркнул, что он находится на стороне болельщиков.
Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных событиях. Закон вступит в силу с 1 июня.
Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала введение закона о системе Fan ID в РПЛ.