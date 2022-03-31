Журова прокомментировала введение Fan ID в России

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала введение закона о системе Fan ID в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Журова прокомментировала введение Fan ID в России
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Закон о Fan ID ещё никто не назначал. Правительство с июня месяца решит, вводить или не вводить паспорт болельщика», — цитирует Журову «РБ Спорт».

По её словам, фанаты сами сделали для себя вывод, что правительство назначит его уже с июня.

«Силовые структуры тоже будут принимать решение. Если у них будут свои сигналы, что где-то небезопасно или ещё что-то, то, наверное, систему внедрят. Закон именно с этой точки зрения наделял правительство такими полномочиями», — добавила Журова.

Напомним, что паспорт болельщика можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных событиях.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, на какой стадии находится проект по введению Fan ID для посещения спортивных матчей.

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