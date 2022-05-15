«Торпедо» обыграло «Енисей» и обеспечило себе выход в РПЛ

Футбольный клуб «Торпедо» вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ) после победы над «Енисеем» в матче 37-го тура ФНЛ.

Встреча между «Торпедо» и «Енисеем» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 85-й минуте забил Мухаммад Султонов.

Благодаря этой победе «Торпедо» вышло на первое место в турнирной таблице ФНЛ. Клуб гарантировал себе место в топ-2 и выход в РПЛ.

Напомним, что в матче 29-го тура РПЛ тульский «Арсенал» уступил в гостях «Уфе» со счётом 1:2 и потерял все шансы закрепиться в чемпионате. Впервые с 2015 года «Арсенал» вылетает в ФНЛ.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о борьбе команды за выживание.