«Торпедо» обыграло «Енисей» и обеспечило себе выход в РПЛ
- РИА Новости
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Встреча между «Торпедо» и «Енисеем» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 85-й минуте забил Мухаммад Султонов.
Благодаря этой победе «Торпедо» вышло на первое место в турнирной таблице ФНЛ. Клуб гарантировал себе место в топ-2 и выход в РПЛ.
Напомним, что в матче 29-го тура РПЛ тульский «Арсенал» уступил в гостях «Уфе» со счётом 1:2 и потерял все шансы закрепиться в чемпионате. Впервые с 2015 года «Арсенал» вылетает в ФНЛ.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о борьбе команды за выживание.