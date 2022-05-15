В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе к Венделу

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Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес отреагировал на возможный интерес команды к полузащитнику «Зенита» Венделу.
В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе к Венделу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Интерес «Севильи» к Венделу? На данный момент это слухи. Сейчас никакой конкретики нет», — цитирует Гомеса Sport24.

Напомним, что футболист присоединился к российской команде в 2020 году. «Зенит» заплатил за переход Вендела из «Спортинга» €20 млн. 

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах РПЛ, в которых забил три мяча и сделал три результативные передач.

Ранее Тьягу Рибейру, агент Вендела, прокомментировал будущее своего клиента.

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