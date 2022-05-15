Гаджиев не верит, что «Спартак» сможет одержать победу над «Зенитом»

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Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев оценил шансы московского «Спартака» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Гаджиев не верит, что «Спартак» сможет одержать победу над «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В этом матче предпочтение отдаю «Зениту». Возможно, они после чемпионства не сыграют на сто процентов, но в любом случае могут выиграть, играя не в лучшую игру. У «Спартака» есть хороший шанс отмазаться, но это может и не получиться», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

По его мнению, если бразильские легионеры «Зенита» покажут свой высокий потенциал, то у красно-белых точно не будет никаких шансов на победу. Он считает, что «Спартаку» будет крайне сложно взять реванш за поражение в первом круге со счётом 1:7.

«Однако всё может быть. Питерцы уже оформили чемпионство. Думаю, кто-то из легионеров не сыграет в матче и заранее поедет домой, так любят делать бразильцы, это уже как традиция у них», — заключил Гаджиев.

«Зенит» (64 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.  

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом с бомжом. 

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