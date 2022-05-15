Отец Василевского высказался о выходе «Тампы» во второй раунд плей-офф НХЛ

Отец Андрея Василевского, голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг», прокомментировал игру своего сына в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

«В шестой и седьмой играх «Тампа» преобразилась, в том числе и Андрей, и не дала шанс «Торонто». Мне понравились слова главного тренера «Тампы» Джона Купера: «Мы в шестой игре приоткрыли дверь, что нам мешает в эту дверь ворваться?» Он хороший мотиватор», — цитирует ТАСС Андрея Василевского — старшего.

По его мнению, хоккеисты «Тампы» в ходе серии научились управлять своими эмоциями и ресурсами, они стали более ориентированными на победу.

«Но немаловажный фактор — роль игры вратаря», — добавил Василевский-старший.

«Тампа» переиграла «Торонто» в серии (4-3). Команда Джона Купера в седьмом матче одержала победу со счётом 2:1. Василевский отразил 30 бросков.

Напомним, что Василевский вошёл в топ-20 голкиперов по количеству побед в плей-офф НХЛ.