Отец Василевского высказался о выходе «Тампы» во второй раунд плей-офф НХЛ
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«В шестой и седьмой играх «Тампа» преобразилась, в том числе и Андрей, и не дала шанс «Торонто». Мне понравились слова главного тренера «Тампы» Джона Купера: «Мы в шестой игре приоткрыли дверь, что нам мешает в эту дверь ворваться?» Он хороший мотиватор», — цитирует ТАСС Андрея Василевского — старшего.
По его мнению, хоккеисты «Тампы» в ходе серии научились управлять своими эмоциями и ресурсами, они стали более ориентированными на победу.
«Но немаловажный фактор — роль игры вратаря», — добавил Василевский-старший.
«Тампа» переиграла «Торонто» в серии (4-3). Команда Джона Купера в седьмом матче одержала победу со счётом 2:1. Василевский отразил 30 бросков.
Напомним, что Василевский вошёл в топ-20 голкиперов по количеству побед в плей-офф НХЛ.