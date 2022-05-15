Василевский вошёл в топ-20 голкиперов по количеству побед в плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче серии и вышел в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции.
Василевский вошёл в топ-20 голкиперов по количеству побед в плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Frank Franklin II

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков.

Победа над «Торонто» стала для вратаря 53-й в карьере в 88 играх плей-офф НХЛ. Василевский опередил Кори Кроуфорда (52 победы) и вошёл в топ-20 вратарей по числу побед в матчах Кубка Стэнли.

Счёт в серии до четырёх побед «Лайтнинг» — «Лифс» — 4-3. «Тампа» во втором раунде плей-офф встретится с «Флорида Пантерз».

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что Овечкин сможет взять Кубок Стэнли, если тренеры сделают выводы из этого сезона.

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