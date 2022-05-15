ФИДЕ продлила разрешение для российских шахматистов выступать под флагом федерации

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В Международной шахматной федерации сообщили, что россиянам и белорусам будет разрешено выступать под флагом ФИДЕ до 31 декабря 2022 года.
ФИДЕ продлила разрешение для российских шахматистов выступать под флагом федерации
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Для получения разрешения выступать на международных соревнованиях под флагом ФИДЕ российские и белорусские шахматисты должны отправить запрос в федерацию, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, ФИДЕ позволила выступать россиянам и белорусам под флагом организации до 31 мая.

Вместе с тем запрет на проведение официальных шахматных соревнований в России и Белоруссии продолжит действовать.

Ранее сообщалось, что Аркадий Дворкович будет переизбираться на пост президента ФИДЕ.

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