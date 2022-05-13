Дворкович будет переизбираться на пост президента ФИДЕ при поддержке чемпиона мира Ананда

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович сообщил, что будет участвовать в выборах главы ФИДЕ.

«Вишванатан Ананд — один из чемпионов мира, уважаемый в шахматном мире человек, и его знают во всем мире. Кроме того, в мою команду войдут также чемпионка мира Чжу Чэнь, которая является казначеем ФИДЕ, Махир Мамедов — президент Азербайджанской шахматной федерации, который сейчас вице-президент ФИДЕ. И в качестве нового вице-президента я предложу норвежского коллегу Йорана Эулина-Янссона, который организовывал чемпионат мира по шахматам Фишера», — цитирует Дворковича ТАСС.

По словам Дворковича, предвыборную программу он опубликует в ближайшие дни. При этом он выразил уверенность, что сможет со своей командой выиграть выборы. Дворкович добавил, что он продолжит увеличивать количество и улучшать качество профессиональных шахматных мероприятий, социальных проектов, привлекать спонсоров и обеспечивать устойчивость бюджета ФИДЕ.

Дворкович стал президентом ФИДЕ в октябре 2018 года. Выборы пройдут в рамках генеральной ассамблеи ФИДЕ 7—8 августа в индийском городе Ченнаи. Заявки на участие в выборах должны быть поданы не позднее 7 июня.

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