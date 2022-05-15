Александр Тихонов назвал УЕФА и Чеферина безграмотным сбродом 

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Александр Тихонов назвал УЕФА и Чеферина безграмотным сбродом 
  • Александр Чеферин
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Нужно задуматься о смене президента УЕФА, это полная безграмотность. Они сами допустили исключение России, а сейчас советуют. Это сброд, им надо объявить бойкот. А нам надо становиться независимыми», — цитирует Тихонова Metaratings.

Он подчеркнул, что Чеферин показал свою слабость и низкую квалификацию. При этом Тихонов назвал переход в Азию «совсем неплохим вариантом» для РФС. Он уверен, что в  турнирах AFC сборные России будут занимать только первые места.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под его эгидой. 

Чеферин заявил, что переход РФС в AFC отбросит российский футбол на 100 лет назад.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что не имеет на руках приглашений для сборной России принять участие в Кубке Америки или Кубке Азии.

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