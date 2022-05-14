Дюков: сборная России не получала приглашения сыграть в Кубке Америки или Азии
- РИА Новости
«Нет, таких приглашений не было», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.
Ранее сообщалось, что РФС направит апелляцию в CAS на отстранение сборной России от Лиги наций.