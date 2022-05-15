Самедов: «Спартак» способен отомстить «Зениту» за 1:7 в первом круге
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Спартак» способен отомстить «Зениту» за поражение 1:7 в первом круге. Красно-белые будут играть дома, это будет принципиальный матч. «Зенит» приезжает в статусе чемпиона, поэтому «Спартак» хочет показать, что они не по делу занимают то место, на котором сегодня», — цитирует Самедова «Чемпионат».
Он ожидает от команд «эмоциональной игры». По мнению Самедова, на результат матча не повлияют места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Здесь не будет на первом плане, кто какое место занимает, а именно статус принципиальных соперников. Турнирная таблица уйдёт на второй план», — сказал он.
«Зенит» (64 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.
Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут».