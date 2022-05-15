Самедов: «Спартак» способен отомстить «Зениту» за 1:7 в первом круге

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Александр Самедов оценил шансы красно-белых в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Самедов: «Спартак» способен отомстить «Зениту» за 1:7 в первом круге
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» способен отомстить «Зениту» за поражение 1:7 в первом круге. Красно-белые будут играть дома, это будет принципиальный матч. «Зенит» приезжает в статусе чемпиона, поэтому «Спартак» хочет показать, что они не по делу занимают то место, на котором сегодня», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Он ожидает от команд «эмоциональной игры». По мнению Самедова, на результат матча не повлияют места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Здесь не будет на первом плане, кто какое место занимает, а именно статус принципиальных соперников. Турнирная таблица уйдёт на второй план», — сказал он.

«Зенит» (64 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.  

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить