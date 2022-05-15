Самедов: «Спартак» способен отомстить «Зениту» за 1:7 в первом круге

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Самедов оценил шансы красно-белых в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Спартак» способен отомстить «Зениту» за поражение 1:7 в первом круге. Красно-белые будут играть дома, это будет принципиальный матч. «Зенит» приезжает в статусе чемпиона, поэтому «Спартак» хочет показать, что они не по делу занимают то место, на котором сегодня», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Он ожидает от команд «эмоциональной игры». По мнению Самедова, на результат матча не повлияют места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Здесь не будет на первом плане, кто какое место занимает, а именно статус принципиальных соперников. Турнирная таблица уйдёт на второй план», — сказал он.

«Зенит» (64 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут».