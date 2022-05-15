Американский баскетболист Карвер покинет «Зенит»

Американский баскетболист «Зенита» Аарон Карвер принял решение прекратить выступать за российскую команду по окончании сезона-2021/22.

По завершении срока контракта команду из Санкт-Петербурга покидает Карвер, сообщает её пресс-служба.

25-летний американский баскетболист начал выступать за «Зенит» в марте 2022 года. Форвард принял участие в шести матчах, набирая 2,8 очка, делая 4,0 подбора и 0,6 передачи в среднем за 14 минут на паркете.

Напомним, что «Зенит» покинули все иностранные игроки.

«Зенит» в финальной серии Единой лиги ВТБ до четырёх побед встретится с московским ЦСКА. Первые две игры пройдут в Москве 20 и 22 мая, а 25 и 27 мая команды сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее Димитрис Итудис отреагировал на поражение ЦСКА в третьем выездном матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.