Американский баскетболист Карвер покинет «Зенит»

Короткая ссылка
Американский баскетболист «Зенита» Аарон Карвер принял решение прекратить выступать за российскую команду по окончании сезона-2021/22.
Американский баскетболист Карвер покинет «Зенит»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

По завершении срока контракта команду из Санкт-Петербурга покидает Карвер, сообщает её пресс-служба.

25-летний американский баскетболист начал выступать за «Зенит» в марте 2022 года. Форвард принял участие в шести матчах, набирая 2,8 очка, делая 4,0 подбора и 0,6 передачи в среднем за 14 минут на паркете.

Напомним, что «Зенит» покинули все иностранные игроки.

«Зенит» в финальной серии Единой лиги ВТБ до четырёх побед встретится с московским ЦСКА. Первые две игры пройдут в Москве 20 и 22 мая, а 25 и 27 мая команды сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее Димитрис Итудис отреагировал на поражение ЦСКА в третьем выездном матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить