Тарасова: ЧМ-2022 по хоккею без сборной России — это недохоккей какой-то
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Какой же хоккей может быть без России? В мире всего десяток стран, которые играют в этот вид спорта. Сборная России — мировой лидер. Мировое первенство без сборной России — это недохоккей какой-то», — цитирует Тарасову Sport24.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.
Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о лишении России права проведения чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира.