Тарасова: ЧМ-2022 по хоккею без сборной России — это недохоккей какой-то

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отсутствие сборной России по хоккею была на чемпионате мира 2022 года.

«Какой же хоккей может быть без России? В мире всего десяток стран, которые играют в этот вид спорта. Сборная России — мировой лидер. Мировое первенство без сборной России — это недохоккей какой-то», — цитирует Тарасову Sport24.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о лишении России права проведения чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира.