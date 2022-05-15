Боксёр Кудряшов — о победе Ковалёва: Пулев не устоял перед джебами Сергея

Бывший чемпион по версиям WBC и WBA Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу россиянина Сергея Ковалёва в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде (США) над Тервелом Пулевым из Болгарии.

«Здорово, что Ковалёв вернулся и снова нас порадовал своей поедой. Он провёл поединок с неплохим соперником. Что касается поединка, то надо было вжиться в новый вес, всё-таки это первый тяжёлый вес. Работа передней рукой от Сергея сделала своё дело. Его джебы в тяжёлом весе — это мощное оружие», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Кудряшов напомнил, что Пулев — боксёр не из робкого десятка, с большим опытом, призёр Олимпийских игр, поэтому победа Ковалёва над болгарином многого стоит.

Ковалёв провёл первый бой с 2019 года. Российский боксёр победил единогласным решением судей (98:92, 98:92 97:93). Бой прошёл в Инглвуде в штате Калифорния.

Для Ковалёва бой с Пулевым стал дебютным в первом тяжёлом весе.

В активе боксёра из России 40 побед (29 — нокаутом) и четыре поражения. Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 16 побед (13 — нокаутом).

Ранее Ковалёв заявил, что ему нужен ещё один бой, чтобы вернуть прежнюю форму.