Коробкина и Адышкин стали победителями Московского полумарафона

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Легкоатлеты Елена Коробкина и Павел Адышкин завоевали золотые медали Московского полумарафона.
Коробкина и Адышкин стали победителями Московского полумарафона
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Адышкин преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты 10 секунд. Серебряную награду выиграл Андрей Лейман (1:04.16), бронзовая медаль досталась Степану Киселёву (1:04.18).

Коробкина победила с результатом 1 час 10 минут 47 секунд. Второе место заняла Елизавета Погудо (1:12.06), третье — Марина Ковалёва (1:13.46).

В 2021 году марафон не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может вернуть членство в World Athletics после осенней аудиторской проверки.

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