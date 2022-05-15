Коробкина и Адышкин стали победителями Московского полумарафона

Легкоатлеты Елена Коробкина и Павел Адышкин завоевали золотые медали Московского полумарафона.

Адышкин преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты 10 секунд. Серебряную награду выиграл Андрей Лейман (1:04.16), бронзовая медаль досталась Степану Киселёву (1:04.18).

Коробкина победила с результатом 1 час 10 минут 47 секунд. Второе место заняла Елизавета Погудо (1:12.06), третье — Марина Ковалёва (1:13.46).

В 2021 году марафон не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может вернуть членство в World Athletics после осенней аудиторской проверки.