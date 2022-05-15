Боец ММА Василевский — о победе Ковалёва над Пулевым: советская школа самая лучшая

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский прокомментировал победу соотечественника Сергея Ковалёва в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде над Тервелом Пулевым из Болгарии.

«Я был уверен в победе. Та база, которую заложили Ковалёву ещё в Челябинске, позволяет ему быть сильнее многих боксёров. Главное, чтобы он тренировался, потому что советская школа бокса самая лучшая. Навыки никуда не уходят», — цитирует Василевского «Чемпионат».

Он предположил, что Ковалёв в ближайшее время может получить титульный бой. Василевский предположил, что российский 39-летний боксёр готов выступать на высоком уровне точно ещё несколько лет.

«Когда говорят, что он уже закончился, то это просто тупорылая логика. Знающие люди всё понимают. Ковалёв — красавец, победил безоговорочно», — заключил Василевский.

Ковалёв провёл первый бой с 2019 года. Российский боксёр победил единогласным решением судей (98:92, 98:92 97:93). Бой прошёл в Инглвуде (США, штат Калифорния).

Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.

В активе боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения. Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 16 побед (13 нокаутом).

Ранее Ковалёв заявил, что ему нужен ещё один бой, чтобы вернуть прежнюю форму.