Быстров отреагировал на шутку Каттани про несуществующий «Зенит»

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Быстров прокомментировал шутку спортивного директора московского «Спартака» Луки Каттани про петербургский «Зенит».
Быстров отреагировал на шутку Каттани про несуществующий «Зенит»
  • Лука Каттани
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Никак бы не реагировал. Просто вышел бы на футбольное поле, забил, сделал пенальти и помахал ему рукой. Чтобы он наверняка выучил название клуба», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Он посоветовал Каттани не заниматься демагогией. Быстров предложил спортивному директору красно-белых доказывать свою состоятельность не шутками в адрес соперника, а победами на футбольном поле.

Напомним, Каттани заявил, что не знает команду под названием «Зенит».

«Зенит» (64 очка) идёт на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.

«Спартак» в матче 29-го тура РПЛ примет «Зенит» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить