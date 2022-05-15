Быстров отреагировал на шутку Каттани про несуществующий «Зенит»

Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Быстров прокомментировал шутку спортивного директора московского «Спартака» Луки Каттани про петербургский «Зенит».

«Никак бы не реагировал. Просто вышел бы на футбольное поле, забил, сделал пенальти и помахал ему рукой. Чтобы он наверняка выучил название клуба», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Он посоветовал Каттани не заниматься демагогией. Быстров предложил спортивному директору красно-белых доказывать свою состоятельность не шутками в адрес соперника, а победами на футбольном поле.

Напомним, Каттани заявил, что не знает команду под названием «Зенит».

«Зенит» (64 очка) идёт на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.

«Спартак» в матче 29-го тура РПЛ примет «Зенит» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут».