Быстров отреагировал на шутку Каттани про несуществующий «Зенит»
- Лука Каттани
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Никак бы не реагировал. Просто вышел бы на футбольное поле, забил, сделал пенальти и помахал ему рукой. Чтобы он наверняка выучил название клуба», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
Он посоветовал Каттани не заниматься демагогией. Быстров предложил спортивному директору красно-белых доказывать свою состоятельность не шутками в адрес соперника, а победами на футбольном поле.
Напомним, Каттани заявил, что не знает команду под названием «Зенит».
«Зенит» (64 очка) идёт на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.
«Спартак» в матче 29-го тура РПЛ примет «Зенит» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.
Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут».