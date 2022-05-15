Блахович надеется, что UFC даст ему титульный бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович из Польши прокомментировал победу над австралийцем Александром Ракичем.

«Чувствую себя здорово. Наслаждался сегодня в октагоне. Надеюсь, что UFC даст мне следующий титульный бой. Гловер, я за тебя болею и надеюсь, что мы ещё побьёмся», — заявил Блахович после поединка.

По его словам, бой получился жёстким. Он также выразил сожаление, что нанёс травму Ракичу.

«Но что есть, то есть. Такое случается», — заключил боец.

Блахович одержал победу над Ракичем в главном бою турнира UFC Vegas 54 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). 39-летний поляк победил техническим нокаутом. Ракич получил травму колена и не смог продолжить бой.

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