Быстров: Дзюбе уже тяжело выступать на высоком уровне

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре Артёма Дзюбы в сезоне-2021/22.

«В таком возрасте, как у Артёма, тяжело играть на высоком уровне. Закономерно, что более молодой Сергеев вытесняет более опытного Дзюбу. У Сергеева есть нужные качества, чтобы играть в основе. Он забивной. Чем-то напоминает Кержакова», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

По его мнению, если «Зенит» будет играть в два форварда, то третий нападающий в лице Дзюбы не помешал бы. При этом Быстров затруднился ответить на вопрос, будет 33-летний форвард подписывать новый контракт с командой из Санкт-Петербурга или уедет в европейский клуб.

«Но дальше важно, какое будет предложение от клуба, какие аппетиты у Артёма. Пойдёт ли он на уменьшение зарплаты. Много факторов. И давайте будем объективны: в Европу уезжают, когда находятся в оптимальной форме, а не когда ты уже завершаешь карьеру», — заключил он.

Дзюба в 26 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

Напомним, что генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что сербский клуб планирует подписать контракт с российским форвардом.

Сам нападающий не планирует продлевать контракт с петербургским клубом. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду».