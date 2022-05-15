Баринов верит, что перейдёт летом в европейский клуб

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал свой возможный переход в один из европейских клубов этим летом.

«Я же говорил: если футболист хороший, то он может уехать. Поэтому верим в лучшее. Дай бог, чтобы всё получилось», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что 25-летним футболистом интересовалась испанская «Валенсия».

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал интерес «Валенсии» к Баринову.