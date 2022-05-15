TSN: Кучеров с травмой доигрывал серию плей-офф НХЛ с «Торонто»

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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с травмой доигрывал серию 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».
TSN: Кучеров с травмой доигрывал серию плей-офф НХЛ с «Торонто»
  • AP

28-летний российский форвард неважно себя чувствует последние несколько дней, сообщил американский журналист TSN Даррен Дрегер в Twitter.

О характере травмы не сообщается.

Кучеров в семи матчах плей-офф набрал 8 (2 + 6) очков.

«Лайтнинг» обыграл «Торонто» в серии до четырёх побед со счётом 4-3.

В следующем раунде «Тампа» встретится с «Флорида Пантерз», который нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что Александр Овечкин сможет взять Кубок Стэнли, если тренеры сделают выводы из этого сезона.

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