TSN: Кучеров с травмой доигрывал серию плей-офф НХЛ с «Торонто»
- AP
28-летний российский форвард неважно себя чувствует последние несколько дней, сообщил американский журналист TSN Даррен Дрегер в Twitter.
О характере травмы не сообщается.
Кучеров в семи матчах плей-офф набрал 8 (2 + 6) очков.
«Лайтнинг» обыграл «Торонто» в серии до четырёх побед со счётом 4-3.
В следующем раунде «Тампа» встретится с «Флорида Пантерз», который нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).
Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что Александр Овечкин сможет взять Кубок Стэнли, если тренеры сделают выводы из этого сезона.